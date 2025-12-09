শাবিপ্রবিতে ৬ পদে চাকরির সুযোগ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষকসহ ছয়টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৯ম থেকে ১৫তম গ্রেডের এসব পদে আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫।
দপ্তর/বিভাগ: ওশানোগ্রাফি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
দপ্তর/বিভাগ: রেজিস্ট্রার দপ্তর
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)
দপ্তর/বিভাগ: ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
দপ্তর/বিভাগ: আইসিটি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
দপ্তর/বিভাগ: বায়োকেমেস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগ
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)
প্রার্থীকে career.sust.edu তে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করে প্রথমে প্রোফাইল তৈরি করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অফলাইনে বা সরাসরি আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।
১ নং পদের জন্য আবেদন ফি ৬০০ টাকা;
২ ও ৩ নং পদের জন্য আবেদন ফি ৫০০ টাকা;
৪ ও ৫ নং পদের জন্য আবেদন ফি ২০০ টাকা।
২৭ ডিসেম্বর, ২০২৫
বিস্তারিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে www.sust.edu পাওয়া যাবে।