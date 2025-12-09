শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
শাবিপ্রবিতে ৬ পদে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষকসহ ছয়টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৯ম থেকে ১৫তম গ্রেডের এসব পদে আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম: প্রভাষক

দপ্তর/বিভাগ: ওশানোগ্রাফি

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

পদের নাম: সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

দপ্তর/বিভাগ: রেজিস্ট্রার দপ্তর

পদসংখ্যা: ০২

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)

পদের নাম: টেকনোলজিস্ট

দপ্তর/বিভাগ: ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

দপ্তর/বিভাগ: আইসিটি

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)

পদের নাম: ল্যাব সহকারী

দপ্তর/বিভাগ: বায়োকেমেস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগ

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীকে career.sust.edu তে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করে প্রথমে প্রোফাইল তৈরি করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অফলাইনে বা সরাসরি আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।

আবেদন ফি

১ নং পদের জন্য আবেদন ফি ৬০০ টাকা;

২ ও ৩ নং পদের জন্য আবেদন ফি ৫০০ টাকা;

৪ ও ৫ নং পদের জন্য আবেদন ফি ২০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৭ ডিসেম্বর, ২০২৫

বিস্তারিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে www.sust.edu পাওয়া যাবে।

