নিয়োগ

ব্রিটিশ কাউন্সিলে চাকরি, ব্র্যাক-নর্থ সাউথ-ইনডিপেনডেন্ট-এআইইউবি-বিইউপির শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ফিউচারএড করপোরেশন লিমিটেড ‘কাউন্সেলর (আইইএলটিএস কোর্স ও রেজিস্ট্রেশন)’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। এ পদে ৮ জনকে ঢাকার বনানী ও ধানমন্ডিতে নিয়োগ দেওয়া হবে। মাসিক বেতন ৩৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা। আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ২৪ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে এবং ১ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আবেদনকারীদের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের শিক্ষার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

নিয়োগপ্রাপ্তদের আইইএলটিএস কোর্স প্রচার ও বিক্রি, শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন–প্রক্রিয়ায় সহায়তা, কোর্সসম্পর্কিত তথ্য প্রদান, সম্ভাব্য প্রার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা এবং নির্ধারিত বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণের দায়িত্ব পালন করতে হবে। পূর্ণকালীন এ চাকরিতে অফিসে উপস্থিত থেকে কাজ করতে হবে।

একনজরে ব্রিটিশ কাউন্সিলের চাকরি—

পদসংখ্যা: ৮ জন

আবেদনকারীর বয়স: ২৪ থেকে ৩০ বছর

কর্মস্থল: ঢাকা (বনানী, ধানমন্ডি)

বেতন: মাসিক ৩৫,০০০ - ৪০,০০০ টাকা

অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর, স্নাতক/অনার্স ডিগ্রি থাকতে হবে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি) এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) শিক্ষার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

অতিরিক্ত শর্ত: বয়স ২৪ থেকে ৩০ বছরের মধ্য হতে হবে

*বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ:

