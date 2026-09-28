চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
নিয়োগ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নেবে ৩৭ সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক, নতুন বেতন স্কেলে চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৩৭। জাতীয় বেতন স্কেল-২০২৬ অনুযায়ী বেতন নির্ধারিত হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১ নভেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: চারুকলা ইনস্টিটিউট

পদের নাম ও পদসংখ্যা: সহকারী অধ্যাপক (৫), প্রভাষক (ছাপচিত্র বিষয়) (১), প্রভাষক (শিল্পকলার ইতিহাস বিষয়) (১), প্রভাষক (ভাস্কর্য বিষয়) (১)।

২. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: নাট্যকলা বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (২)।

৩. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (২)।

৪. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: ইতিহাস বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (১), প্রভাষক (সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে) (২)।

৫. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (২)।

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৬. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: অ্যাকাউন্টিং বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (২)।

৭. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (১), প্রভাষক (সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে) (২)।

৮. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: অর্থনীতি বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (২)।

৯. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: সমাজতত্ত্ব বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (১)।

১০. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: লোকপ্রশাসন বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (১)।

১১. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে) (২)।

১২. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: নৃবিজ্ঞান বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (১)।

১৩. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (২)।

১৪. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (২)।

১৫. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (৪)।

১৬. বিভাগ/ইনস্টিটিউট: প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ

পদের নাম ও পদসংখ্যা: প্রভাষক (১)।

বেতন গ্রেড

১. সহকারী অধ্যাপক: ষষ্ঠ

২. প্রভাষক: নবম

আবেদনের নিয়ম

নির্ধারিত ফরমে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদের জন্য ছয় সেট আবেদনপত্র রেজিস্ট্রার অফিসে পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত ফরম https://cu.ac.bd./noticeboard ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১ নভেম্বর ২০২৬।

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