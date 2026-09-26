নিয়োগ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে চাকরি, পদ ১৫

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ১২ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৫। আবেদনের শেষ তারিখ ১৪ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ
 ১. পদের নাম: হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল:
(গ্রেড-১২) ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
২. পদের নাম: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

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৩. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৪. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৮
গ্রেড ও বেতন স্কেল
(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা
১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।

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আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।

আবেদন ফি
১ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা;
২ ও ৩ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
৪ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ
১৪ অক্টোবর ২০২৬

*বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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