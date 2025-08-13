বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় নিয়োগ, নেবে ৮০০ জন

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের অন্যতম চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০০ নার্স নিয়োগ দেওয়া হবে। গত সোমবার (১১ আগস্ট) প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী শুক্রবার (১৫ আগস্ট) থেকে এ পদে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ নিয়োগ দেওয়া হবে। এর বাইরে মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য ৫ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ১ শতাংশ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের জন্য ১ শতাংশ সংরক্ষিত থাকবে।
পদের নাম: সিনিয়র স্টাফ নার্স
পদসংখ্যা: ৮০০
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি অথবা বিএসসি ইন নার্সিং ডিগ্রি (বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল কর্তৃক রেজিস্টার্ড হতে হবে)।
আবেদনে বয়সসীমা: বয়স সর্বোচ্চ ৩২ বছর
বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০ টাকা
আবেদন ফি: ৫০০ টাকা।
আবেদনপত্র পূরণের নিয়ম ও অন্য শর্তাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। অনলাইনে আবেদন করার সময় প্রার্থীর আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২৪০x২৪০ পিক্সেল); স্বাক্ষরের ছবি (৩০০x৮০ পিক্সেল); আবেদন ফি জমার ব্যাংক রসিদের কপি; এবং মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তান, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সনদপত্র আপলোড করতে হবে।
আবেদন করার সময় প্রদত্ত ট্র্যাকিং নম্বর এবং প্রার্থীর নির্বাচিত পাসওয়ার্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। পরে প্রবেশপত্র প্রিন্ট করাসহ আবেদনপত্র-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রয়োজনে এই ট্র্যাকিং নম্বর এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। প্রবেশপত্র প্রিন্ট, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা-সংক্রান্ত সব তথ্য যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ও এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকেই কেবল মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হবে।
প্রার্থীদের প্রাথমিকভাবে কোনো সনদ আপলোড বা দাখিল করতে হবে না। তবে মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সময় আবেদনে উল্লিখিত তথ্যের সমর্থনে নিম্নলিখিত সনদের মূল কপি দেখাতে হবে এবং এক সেট ফটোকপি (১ম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত) অফিসে জমা দিতে হবে। এগুলো হলো:
*সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ;
*বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন সনদ;
*জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদ;
*ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সিটি করপোরেশন/পৌরসভার চেয়ারম্যান বা কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ;
*চাকরিরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র;
*মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তান, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সনদ।
লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কোনো টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না। নির্দিষ্ট সময়সীমার পর প্রাপ্ত আবেদন এবং অসম্পূর্ণ বা মিথ্যা তথ্যযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল ও পদসংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। নিয়োগপ্রক্রিয়া চলাকালীন বা নিয়োগের পর যদি কোনো শর্তে অসংগতি বা ভুল তথ্য প্রমাণিত হয়, তবে নির্বাচন বা নিয়োগ বাতিল করার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক https://bmu.ac.bd/ করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।