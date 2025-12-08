নিয়োগ

৪৪তম বিসিএসের নন-ক্যাডারে যুক্ত হলো আরও ১৪২ পদ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

৪৪তম বিসিএসের নন-ক্যাডার পদে আরও ১৪২টি পদ সংযুক্ত করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ১২৪টি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ১৮টি পদ যুক্ত করা হয়েছে। গতকাল রোববার (৭ ডিসেম্বর ২০২৫) বাংলাদেশ সরকারd কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংযুক্ত পদগুলোর মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ৯ম গ্রেডে ৫৪টি এবং ১০ম গ্রেডে ৭০টি পদ রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৮টি পদই ১০ম গ্রেডের। ৪৪তম বিসিএস নন–ক্যাডারে পদসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ১১৯টি।

নির্দেশনা

যেসব প্রার্থী ইতিমধ্যে তাদের পছন্দক্রম দাখিল করেছেন নতুন পদগুলোয় আগ্রহী হলে তাঁদের নতুনভাবে পছন্দক্রম দাখিল করতে হবে।

পছন্দক্রম প্রদানের সময়সীমা

পছন্দক্রম গ্রহণের শুরুর তারিখ ও সময়: ৭ ডিসেম্বর ২০২৫, রাত ৯টা

পছন্দক্রম গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়: ২২ ডিসেম্বর ২০২৫, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।

