বোয়েসেলের মাধ্যমে নির্মাণশ্রমিক নেবে ব্রুনাই, অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) ব্রুনাইয়ে নির্মাণশ্রমিক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে মোট ৮৮ জন শ্রমিক ব্রুনাইয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। ১১ মে বোয়েসেল তাদের ওয়েবসাইটে এই নিয়োগের বিস্তারিত জানিয়েছে।

আবেদনের যোগ্যতা ও বয়স

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই পদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পূর্ব–অভিজ্ঞতার শর্ত দেওয়া হয়নি। তবে প্রার্থীর বয়স ২০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে হতে হবে। শারীরিকভাবে ফিট এবং কর্মঠ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বেতন ও অন্যান্য সুবিধা

নির্বাচিত কর্মীরা প্রতিদিন ২০ ব্রুনাই ডলার বেতন পাবেন। এ ছাড়া রয়েছে আরও কিছু আকর্ষণীয় সুবিধা—

বাসস্থান ও চিকিৎসা: নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্মীদের থাকা এবং চিকিৎসার খরচ বহন করবে।

বিমানভাড়া: ব্রুনাইয়ে যাওয়ার বিমানভাড়ার খরচও কোম্পানি দেবে।

অন্যান্য: ব্রুনাইয়ের শ্রম আইন অনুযায়ী অন্যান্য সব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে।

চাকরির শর্তাবলি

প্রাথমিকভাবে চাকরির চুক্তির মেয়াদ হবে দুই বছর, যা পরবর্তী সময়ে নবায়নযোগ্য। কর্মীদের সপ্তাহে ৬ দিন এবং প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। অতিরিক্ত কাজের জন্য ওভারটাইমের সুযোগ থাকবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের বোয়েসেলের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। সরাসরি বা অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

আবেদনের সময়সীমা

আগ্রহী প্রার্থীরা ১৫ মে ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন

