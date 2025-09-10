মেট্রোরেল
নিয়োগ

মেট্রোরেলের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-১২–এর সংশোধনী প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ট্রেন অপারেটর প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-১২–এর সংশোধনী প্রকাশ করেছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। গতকাল (মঙ্গলবার) প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ট্রেন অপারেটর পদে ২৮ আগস্ট প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি-১২–এর ২ নম্বর ক্রমিকের সংশোধনী প্রকাশ করা হয়েছে। ২ নম্বর ক্রমিকের সংশোধনী হলো—ডিএমটিসিএল এবং এর আওতাধীন প্রকল্পসমূহে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সমশিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে অফিসপ্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত কর্মকালের প্রমাণপত্র দাখিলের শর্তে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

ঢাকায় মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল)।

গত ২৮ আগস্ট ২০২৫–এ প্রকাশিত ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) শূন্য পদ পূরণের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ট্রেন অপারেটর পদে ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

আবেদনের সময়সীমা

২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে আবেদন শুরু হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত করা যাবে আবেদন।

