নিয়োগ

সীমান্ত ব্যাংকে চাকরি, বিএসসি অথবা এমএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে

প্রথম আলো ডেস্ক

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা এমএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: কোর ব্যাংকিং সিস্টেম (এসও-পিও)
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা এমএসসি (সিএস/সিএসই) ডিগ্রি থাকতে হবে
অভিজ্ঞতা: চার থেকে সাত বছর

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
আবেদনের বয়স: ৩৬ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

