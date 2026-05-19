পায়রা বন্দরে ২২ পদে চাকরি, করুন আবেদন

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের রাজস্ব খাতে ১২ ক্যাটাগরির ২২টি শূন্য পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ২০ মে ২০২৬।
চাকরির বিবরণ—
১. পদের নাম: পাইলট
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
২. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৩. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৪. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৫. পদের নাম: সহকারী ড্রেজিং মাস্টার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৬. পদের নাম: ইনল্যান্ড মাস্টার (প্রথম শ্রেণী)
পদ সংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
৭. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৮. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
৯. পদের নাম: কার্পেন্টার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
১০. পদের নাম: লস্কর
পদ সংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।
১১. পদের নাম: নিরাপত্তারক্ষী
পদসংখ্যা: ০৪
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
১২. পদের নাম: নিরাপত্তারক্ষী
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
বয়সসীমা
১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অনূর্ধ্ব ৩২ বছর। তবে ১ নম্বর পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ বছর।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা http://ppa.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন ফি
১-৫ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ২২৩ টাকা;
৬ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ১৬৮ টাকা;
৭-৯ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ১১২ টাকা;
১০-১২ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২০ মে ২০২৬, বিকেল ৫টা।
