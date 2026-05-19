নিয়োগ

পায়রা বন্দরে ২২ পদে চাকরি, করুন আবেদন

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের রাজস্ব খাতে ১২ ক্যাটাগরির ২২টি শূন্য পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ২০ মে ২০২৬।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: পাইলট

পদসংখ্যা: ০৪

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

২. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৩. পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৪. পদের নাম: সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৫. পদের নাম: সহকারী ড্রেজিং মাস্টার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

৬. পদের নাম: ইনল্যান্ড মাস্টার (প্রথম শ্রেণী)

পদ সংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।

৭. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ০৩

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৮. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৯. পদের নাম: কার্পেন্টার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

১০. পদের নাম: লস্কর

পদ সংখ্যা: ০৩

বেতন স্কেল: ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

১১. পদের নাম: নিরাপত্তারক্ষী

পদসংখ্যা: ০৪

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

১২. পদের নাম: নিরাপত্তারক্ষী

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

বয়সসীমা

১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অনূর্ধ্ব ৩২ বছর। তবে ১ নম্বর পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়স ৩৫ বছর।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা http://ppa.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

১-৫ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ২২৩ টাকা;

৬ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ১৬৮ টাকা;

৭-৯ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ১১২ টাকা;

১০-১২ নম্বর পদের জন্য টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২০ মে ২০২৬, বিকেল ৫টা।

