১৪৮৫ পদে সমাজসেবা অধিদপ্তরে চাকরি, সংশোধিত নিয়োগে আবেদন এসএসসি–স্নাতক পাসে

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তর (ডিএসএস) সম্প্রতি ‘সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি’ প্রকাশ করেছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের নির্ধারিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। সমাজসেবা অধিদপ্তরে রাজস্ব খাতভুক্ত ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে ৫২ ক্যাটাগরির পদে ১ হাজার ৪৮৫ কর্মী নিয়োগে ২৪ মে প্রকাশ করেছে এই বিজ্ঞপ্তি। আবেদন আগামী ২ জুন সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে। ২৩ জুন বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ২২ দিন ধরে চলা আবেদনে প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
এর আগে ২০২৪ সালের ২৭ মার্চ ও একই বছরের ৯ জুনের বিজ্ঞপ্তির পদগুলোতে কেউ আবেদন করলে তাঁদের আর নতুন করে আবেদন করা প্রয়োজন নেই।
পদসংখ্যা: ৫২, ক্যাটাগরিতে ১৪৮৫ শূন্য পদ
আবেদনের মাধ্যম: শুধু অনলাইনে (টেলিটকের মাধ্যমে)
আবেদন শুরুর তারিখ ও সময়: ২ জুন ২০২৬, সকাল ১০টা
আবেদন শেষের তারিখ ও সময়: ২৩ জুন ২০২৬, বিকেল ৫টা
১. পদের নাম: প্রধান সহকারী
পদসংখ্যা: ১৮ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)
২. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৪ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
৩. পদের নাম: সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৫ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
৪. পদের নাম: সহকারী শিক্ষক
পদসংখ্যা: ৩ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
৫. পদের নাম: ইনস্ট্রাক্টর
পদসংখ্যা: ২টি (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৬. পদের নাম: ইনস্ট্রাক্টর ফর ট্রেড কোর্স
পদসংখ্যা: ৩ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৭. পদের নাম: স্টেরিও টাইপিং মেশিন অপারেটর
পদসংখ্যা: ১ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৮. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৪ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৯. পদের নাম: ফিল্ড সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: ৩০ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
১০. পদের নাম: গ্র্যাজুয়েট টিচার
পদসংখ্যা: ১৪ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
১১. পদের নাম: প্রজেকশনিস্ট
পদসংখ্যা: ১ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
১২. পদের নাম: ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর
পদসংখ্যা: ২ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
১৩. পদের নাম: কেয়ারটেকার
পদসংখ্যা: ১ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)
১৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৭৬ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৭৬ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৬. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩৫ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৭. পদের নাম: হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ৮ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৮. পদের নাম: হিসাব সহকারী
পদসংখ্যা: ১১ (অস্থায়ী রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৯. পদের নাম: স্টোরকিপার
পদসংখ্যা: ৪ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২০. পদের নাম: টেলিফোন অপারেটর
পদসংখ্যা: ১ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২১. পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী
পদসংখ্যা: ১ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২২. পদের নাম: নার্স
পদসংখ্যা: ৮ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২৩. পদের নাম: কম্পাউন্ডার
পদসংখ্যা: ৪৬ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২৪. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ২ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২৫. পদের নাম: সহকারী প্রজেকশনিস্ট
পদসংখ্যা: ১ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২৬. পদের নাম: ডার্করুম টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ১ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২৭. পদের নাম: ওয়াসারম্যান
পদসংখ্যা: ১ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২৮. পদের নাম: ডে-কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২৯. পদের নাম: কটেজ মাদার
পদসংখ্যা: ১ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৩০. পদের নাম: সমাজকর্মী (ইউনিয়ন)
পদসংখ্যা: ৩১২ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৩১. পদের নাম: সমাজকর্মী (পৌর)
পদসংখ্যা: ১২ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৩২. পদের নাম: বড় ভাইয়া
পদসংখ্যা: ২৫ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৩৩. পদের নাম: খালাম্মা
পদসংখ্যা: ৩৩ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৩৪. পদের নাম: শিক্ষক
পদসংখ্যা: ৭ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৩৫. পদের নাম: ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর
পদসংখ্যা: ১৭ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৩৬. পদের নাম: ধর্মীয় শিক্ষক
পদসংখ্যা: ২ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৩৭. পদের নাম: কেয়ারটেকার
পদসংখ্যা: ১ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৩৮. পদের নাম: কেয়ারটেকার
পদসংখ্যা: ১ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা (গ্রেড-১৭)
৩৯. পদের নাম: ফটোকপি অপারেটর
পদসংখ্যা: ২ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
৪০. পদের নাম: কারিগরি প্রশিক্ষক (উপজেলা)
পদসংখ্যা: ১৫৭ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা (গ্রেড-১৮)
৪১. পদের নাম: হেলপার
পদসংখ্যা: ২ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৪২. পদের নাম: ফিডার অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ১ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৪৩. পদের নাম: আয়া
পদসংখ্যা: ৫ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৪৪. পদের নাম: অ্যাটেনডেন্ট
পদসংখ্যা: ২ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৪৫. পদের নাম: দারোয়ান
পদসংখ্যা: ৪ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৪৬. পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী
পদসংখ্যা: ১৫ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৪৭. পদের নাম: বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ২০ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৪৮. পদের নাম: সহকারী বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ২ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৪৯. পদের নাম: মালি
পদসংখ্যা: ১ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৫০. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ৪ (অস্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৫১. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৪৭৮ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৫২. পদের নাম: বার্তাবাহক
পদসংখ্যা: ২১ (স্থায়ী, রাজস্ব)
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
পূর্ণকালীন (স্থায়ী/অস্থায়ী)
নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।
১৮-৩২ বছর (১ জুন ২০২৬ তারিখে)। তবে ১, ৩, ৮, ৯, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ২৫, ২৭-৩১ ও ৩৬ নম্বর পদের বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।
আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে https://dss.gov.bd/pages/notices/সংশোধিত-নিয়োগ-বিজ্ঞপ্তি-mxnjc6-6a12f8064912f6e4018b0e93 ক্লিক করে ফরম পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
টেলিটক প্রি–পেইড নম্বর থেকে সার্ভিস চার্জসহ আবেদন ফি বাবদ ১ থেকে ৩৭ নম্বর পদের জন্য ১১২ টাকা, ৩৮ থেকে ৫২ নম্বর পদের জন্য ৫৬ টাকা এবং সব পদের অনগ্রসর প্রার্থীদের ৫৬ টাকা অনলাইনে ফরম পূরণের অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
