প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো
নিয়োগ

অফিসার পদে বেসরকারি ব্যাংকে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা

প্রথম আলো ডেস্ক

বেসরকারি ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসিতে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা আগামী ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীর স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।

ব্যাংকের নাম: ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি

বিভাগের নাম: কোর সিস্টেম, টেকনোলজি ডিভিশন

পদের নাম: অফিসার

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ভালো একাডেমিক রেকর্ডসহ স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করতে হবে। কম্পিউটার বিজ্ঞান, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন আবেদনকারী প্রার্থী।

অভিজ্ঞতা: চাকরির অভিজ্ঞতা দুই থেকে চার বছরের।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।

বয়স: নির্ধারিত নয়

কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের জন্য এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

