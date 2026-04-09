পুলিশে কনস্টেবল নিয়োগ: কোন জেলায় পদসংখ্যা কত

বাংলাদেশ পুলিশে ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল (টিআরসি) পদে জেলাভিত্তিক নিয়োগযোগ্য শূন্য পদের সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। ৬৪ জেলায় মোট ২ হাজার ৭০৩ জন ট্রেইনি রিক্রুট কনস্টেবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইটে শূন্য পদের পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়।
সবচেয়ে বেশি শূন্য পদ ঢাকা জেলায় (২২৬) এবং সবচেয়ে কম বান্দরবান জেলায় (৭)। এ ছাড়া চট্টগ্রামে ১৪৩, রাজশাহীতে ৪৯, খুলনা এবং বরিশালে ৪৪টি করে নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ রয়েছে।
১. ঢাকা– ২২৬
২. গাজীপুর– ৬৪
৩. মানিকগঞ্জ– ২৬
৪. মুন্সীগঞ্জ– ২৭
৫. নারায়ণগঞ্জ– ৫৫
৬. নরসিংদী– ৪২
৭. ফরিদপুর– ৩৬
৮. গোপালগঞ্জ– ২২
৯. মাদারীপুর– ২২
১০. রাজবাড়ী– ২০
১১. শরীয়তপুর– ২২
১২. কিশোরগঞ্জ– ৫৫
১৩. টাঙ্গাইল– ৬৮
১৪. ময়মনসিংহ– ৯৬
১৫. জামালপুর– ৪৩
১৬. নেত্রকোনা– ৪২
১৭. শেরপুর– ২৫
১৮. চট্টগ্রাম– ১৪৩
১৯. বান্দরবান– ০৭
২০. কক্সবাজার– ৪৩
২১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া– ৫৩
২২. চাঁদপুর– ৪৫
২৩. কুমিল্লা– ১০১
২৪. খাগড়াছড়ি– ১২
২৫. ফেনী– ২৭
২৬. লক্ষ্মীপুর– ৩২
২৭. নোয়াখালী– ৫৮
২৮. রাঙ্গামাটি– ১১
২৯. রাজশাহী– ৪৯
৩০. জয়পুরহাট– ১৭
৩১. পাবনা– ৪৭
৩২. সিরাজগঞ্জ– ৫৮
৩৩. নওগাঁ– ৪৯
৩৪. নাটোর– ৩২
৩৫. চাঁপাইনবাবগঞ্জ– ৩১
৩৬. বগুড়া– ৬৪
৩৭. রংপুর– ৫৪
৩৮. দিনাজপুর– ৫৬
৩৯. গাইবান্ধা– ৪৫
৪০. কুড়িগ্রাম– ৩৯
৪১. লালমনিরহাট– ২৪
৪২. নীলফামারী– ৩৪
৪৩. পঞ্চগড়– ১৯
৪৪. ঠাকুরগাঁও– ২৬
৪৫. খুলনা– ৪৪
৪৬. যশোর– ৫২
৪৭. ঝিনাইদহ– ৩৩
৪৮. মাগুরা– ১৭
৪৯. নড়াইল– ১৪
৫০. বাগেরহাট– ২৮
৫১. সাতক্ষীরা– ৩৭
৫২. কুষ্টিয়া– ৩৬
৫৩. চুয়াডাঙ্গা– ২১
৫৪. মেহেরপুর– ১২
৫৫. বরিশাল–৪৪
৫৬. ভোলা– ৩৩
৫৭. ঝালকাঠি– ১৩
৫৮. পিরোজপুর– ২১
৫৯. পটুয়াখালী– ২৯
৬০. বরগুনা– ১৭
৬১. সিলেট– ৬৪
৬২. মৌলভীবাজার– ৩৬
৬৩. সুনামগঞ্জ– ৪৬
৬৪. হবিগঞ্জ– ৩৯