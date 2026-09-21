নিয়োগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসকের অধীনে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব শাখায় ১৬ গ্রেডের পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৯। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ
 ১. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৪
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
২. পদের নাম: নাজির কাম ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।

Also read:স্কুল-কলেজের ছুটির তালিকা সংশোধন, প্রজ্ঞাপন জারি

৩. পদের নাম: সার্টিফিকেট পেশকার
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
৪. পদের নাম: সার্টিফিকেট সহকারী
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
৫. পদের নাম: ক্রেডিট চেকিং কাম সায়রাত সহকারী
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা।
৬. পদের নাম: মিউটেশন কাম সার্টিফিকেট সহকারী
পদসংখ্যা: ১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা

Also read:বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে বড় নিয়োগ, পদ ৩০১টি

বয়সসীমা
৩১ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ন্যূনতম ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা
আবেদন শেষ: ১৫ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৫টা
বিস্তারিত দেখুন ওয়েবসাইটে

Also read:ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে অ্যাকাউন্টিংয়ে বিশেষ কোর্স, যাঁরা অ্যাকাউন্টিংয়ের পেশাজীবী নন তাঁদের জন্য
আরও পড়ুন