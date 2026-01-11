স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি, পদ ৮৬

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১২ থেকে ১৬তম গ্রেডের ৮৬টি পদে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে ১১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে।
চাকরির বিবরণ–
১. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রনিকস)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
২. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
৩. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (মেশিনিস্ট)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
৪. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (ওয়েন্ডার কাম শিট মেটাল)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
৫. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (মেকানিক্যাল ফিটার)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
৬. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (পেইন্টার)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
৭. পদের নাম: টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৮. পদের নাম: টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রনিকস)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
৯. পদের নাম: টেকনিশিয়ান (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)
১০. পদের নাম: জুনিয়র মেকানিক
পদসংখ্যা: ৭৬
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
বয়সসীমা
১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
**৭, ৮ ও ৯ নম্বর পদে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩৫ বছর।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
আবেদন ফি
১–৬ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা;
৭–১০ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা।
*অনগ্রসর নাগরিকদের ক্ষেত্রে সব পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
**আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১১ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ১০.০০টা;
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ০৫:০০ টা।