যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ১০৩ পদে চাকরি, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে অফিস সহায়ক পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। মোট পদসংখ্যা ১০৩। আবেদন শেষ হবে ১ মে ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১০৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বয়স: ১ মে ২০২৬ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।

বেতন–ভাতা

৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)

Also read:বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডে বড় নিয়োগ, পদ ১১০

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি

সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।

Also read:৪৪তম বিসিএস নন–ক্যাডার: জ্যেষ্ঠতা হারানোর শঙ্কায় ৩ হাজার সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থী

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শেষ: ১ মে ২০২৬, বিকেল ৫টা।

*বিস্তারিত দেখুন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (https://dyd.gov.bd/)

Also read:মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে চাকরি, পদ ৭৫, অনলাইন ছাড়া আবেদন নয়
আরও পড়ুন