বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জনবল নিয়োগ দেবে।
নিয়োগ

রেড ক্রিসেন্ট নেবে অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার, বেতন ৪৫,০০০ টাকা

ঢাকা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি ফিন্যান্স, অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিকস বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন চলছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার

বিভাগের নাম: ফিন্যান্স, অ্যাডমিন অ্যান্ড লজিস্টিকস

পদসংখ্যা: ১

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক

বেতন: ৪৫,০০০ টাকা

প্রার্থীর বয়স: সর্বোচ্চ ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের যোগ্যতা-

  • স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে;

  • উন্নয়ন সংস্থা, এনজিওতে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে;

  • ন্যূনতম ৩ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আবেদন যেভাবে-

আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত জানতে আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

