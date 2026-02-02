মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে চাকরি, স্নাতকোত্তরে আবেদন

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে (এমটিবি) ‘ইউনিট হেড’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতকোত্তর অথবা সমমান ডিগ্রি পাস হতে হবে। যে কোনো বয়সের প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি)
বিভাগের নাম: আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স- ডিজিটাল ব্যাংকিং
পদের নাম: ইউনিট হেড
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে
অভিজ্ঞতা: ৫ বছরের
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করুন
আবেদনের শেষ সময়: ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।