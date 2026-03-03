নিয়োগ

ইডকলে চাকরি, বেতন ২ লাখের বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জাতিসংঘের আওতাধীন গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) প্রকল্পে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ইউনিটপ্রধান নিয়োগ দেবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল)।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ইউনিটপ্রধান

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ/এমবিএ (ফাইন্যান্সে মেজর)/ বিএসসি/ এমএসসি (অর্থনীতি, উন্নয়ন অর্থনীতি, উন্নয়ন অধ্যয়ন, পরিবেশবিজ্ঞান বা পরিবেশ প্রকৌশল)-এ ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০।

কমপক্ষে ১১ বছরের কর্ম–অভিজ্ঞতা (বিশেষত ব্যাংকিং, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা জলবায়ু অর্থায়নসংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পে)।

বেতন–ভাতা

২,৪১,৯২১ টাকা

আবেদনের নিয়ম

idcol.org/home/vacancies ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৫ মার্চ ২০২৫, বিকেল ৫: ০০টা

