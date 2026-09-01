নিয়োগ

মেঘনা পেট্রোলিয়ামে ১৫ পদে চাকরি, বেতন স্কেল ২২,০০০ থেকে ৫৭,৫১০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

মেঘনা পেট্রোলিয়াম পিএলসিতে ৬ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৫। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. সিনিয়র অ্যাকাউন্টস অফিসার

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল

২৯,০০০-৫৭,৫১০ টাকা

২. সিনিয়র এইচআর অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল

২৯,০০০-৫৭,৫১০ টাকা।

৩. অপারেশন্স অফিসার

পদসংখ্যা: ৮

বেতন স্কেল

২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা

৪. অ্যাকাউন্টস অফিসার

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল

২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা

৫. অফিসার (কনফিডেনশিয়াল)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল

২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা

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৬. জুনিয়র অফিসার (টেকনিক্যাল সার্ভিস)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল

২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীগণকে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

২২৩ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র পূরণ ও জমাদানের শেষ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকাল ৫টা।

বিস্তারিত দেখুন ঠিকানায়।

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