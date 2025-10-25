পিকেএসএফে নিয়োগ, শুরুতে বেতন দুই লাখ

আটটি পদে চুক্তিভিত্তিক জনবল নিয়োগ দেবে পল্লী কর্ম–সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ৮ নভেম্বর। অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
পদের নাম ও বিবরণ
১. চিফ টেকনোলজি অফিসার (সিটিও)
পদসংখ্যা: ১
মাসিক থোক বেতন: ৩,২০,০০০/–
২. সফটওয়্যার সলিউশন স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: ১
মাসিক থোক বেতন: ২,০০,০০০/–
৩. সিস্টেম আর্কিটেক্ট অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটর
পদসংখ্যা: ১
মাসিক থোক বেতন: ২,০০,০০০/–
৪. সিস্টেম অ্যানালিস্ট
পদসংখ্যা: ১
মাসিক থোক বেতন: ২,০০,০০০/–
৫. কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১
মাসিক থোক বেতন: ২,০০,০০০/–
৬. মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: ১
মাসিক থোক বেতন: ২,০০,০০০/–
৭. ডিজিটাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: ১
মাসিক থোক বেতন: ২,০০,০০০/–
৮. মিডিয়া কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট
পদসংখ্যা: ১
মাসিক থোক বেতন: ২,০০,০০০/–
আবেদনের শেষ সময়
৮ নভেম্বর ২০২৫
আগ্রহী প্রার্থীদের উল্লিখিত পদগুলোর টার্মস অব রেফারেন্স (টিওআর) দেখার জন্য পিকেএসএফের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে হবে। প্রার্থীদের পিকেএসএফের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।