বিমানবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট পদে চাকরি

বিমানবাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট পদে জনবল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৯৫ বিএএফএ কোর্সের অধীন ৪ ক্যাটাগরিতে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: অফিসার ক্যাডেট
পদসংখ্যা: বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
শাখা
১. জিডি (পি): মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমান উভয় পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় ন্যূনতম জিপিএ–৪.৫০ এবং পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড-‘এ’।
২. ইঞ্জিনিয়ারিং: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমান উভয় পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় চতুর্থ বিষয় ব্যতীত ন্যূনতম জিপিএ–৪.৫০ এবং পদার্থ, রসায়ন ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড- ‘এ’।
৩. লজিস্টিক/এটিসি/এডিডব্লিউসি/মিটিওরলজি: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমান উভয় পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় ন্যূনতম জিপিএ–৪.৫০ এবং পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম লেটার গ্রেড-‘এ’।
** লজিস্টিক/এটিসি/এডিডব্লিউসি/মিটি ওরলজি প্রার্থীদের শাখা এক বছর প্রশিক্ষণ শেষে নির্ধারণ করা হবে।
৪. এডমিন: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমান উভয় পরীক্ষায় যেকোনো শাখায় ন্যূনতম জিপিএ–৪.৫০।
বৈবাহিক অবস্থা
অবিবাহিত/অবিবাহিতা (বিপত্নীক/বিধবা/বিবাহবিচ্ছেদকারী/তালাকপ্রাপ্ত নয়)।
বয়স
২০ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ২২ বছর।
শারীরিক যোগ্যতা
উচ্চতা:
পুরুষ প্রার্থী: কমপক্ষে ৬৪ ইঞ্চি।
মহিলা প্রার্থী: জিডি (পি): কমপক্ষে ৬৩ ইঞ্চি, অন্যান্য শাখা: কমপক্ষে ৬২ ইঞ্চি।
বুকের মাপ:
পুরুষ প্রার্থী: কমপক্ষে ৩২ ইঞ্চি। প্রসারণ: ২ ইঞ্চি।
মহিলা প্রার্থী: কমপক্ষে ২৮ ইঞ্চি। প্রসারণ: ২ ইঞ্চি।
ওজন:
বয়স ও উচ্চতানুযায়ী।
প্রার্থীর জন্য অযোগ্যতা/অন্যান্য শর্তাবলি
১। সেনা/নৌ/বিমানবাহিনী অথবা অন্য কোনো সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত/অপসারিত/স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ:
২। আন্তঃবাহিনী নির্বাচন পর্ষদ (আইএসএসবি) এ দুবার স্ক্রিন্ড-আউট অথবা দুবার প্রত্যাখ্যাত (একবার স্ক্রিন্ড-আউট এবং একবার প্রত্যাখ্যাত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে);
৩। যেকোনো ফৌজদারি অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত
৪। সিএমবি অথবা আপিল মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত;
৫। প্রার্থীর বয়স ১৮ বছর হওয়ার পূর্বে ল্যাসিক করা হলে গ্রহণযোগ্য নয়। ১৮ বছর বয়সের পর ল্যাসিক করা হলে, ল্যাসিক অপারেশনের তারিখ হতে চিকিৎসা/স্বাস্থ্য পরীক্ষার তারিখের মধ্যে জিডি (পি) শাখার জন্য ১ বছর এবং অন্যান্য শাখার জন্য ন্যূনতম ৬ মাস অতিবাহিত হতে হবে।
৬। দ্বৈত নাগরিকত্ব অথবা বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোনো দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি থাকলে।
বেতন–ভাতা
প্রশিক্ষণকালীন অফিসার ক্যাডেটদের মাসিক বেতন ১০,০০০ টাকা এবং প্রশিক্ষণ শেষে পদবি অনুসারে সরকার কর্তৃক জারিকৃত বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্ত হবেন।
প্রশিক্ষণ/কমিশন
বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে ১০ সপ্তাহসহ বাংলাদেশ বিমানবাহিনী একাডেমিতে ৩ বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে ‘ফ্লাইং অফিসার’ পদবিতে নিয়মিত কমিশন প্রদান করা হবে। কমিশনপ্রাপ্তির পরবর্তী ১ বছরসহ মোট ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি প্রদান করা হবে।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটে ‘Apply Now’-এ ক্লিক করে পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬
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