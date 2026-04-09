বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রধান ও সহকারী প্রধান নিয়োগ দুই ধাপে, সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও সুপারসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ১৮ এপ্রিল (শনিবার) অনুষ্ঠিত হবে। পূর্বনির্ধারিত এই তারিখেই পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সূচি আজ বৃহস্পতিবার প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)।

এদিকে এনটিআরসিএ সচিব এ এম এম রিজওয়ানুল হক প্রথম আলোকে জানান, এবার নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে দুই ধাপে—লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা। আবেদনকারীদের ১২ এপ্রিলের মধ্যে প্রবেশপত্র দেওয়া হতে পারে।

এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি

৮ম এনটিআরসিএ নিয়োগ (প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধান) পরীক্ষা-২০২৬ এর এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৮ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ৪টি গ্রুপে আলাদা সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আজ বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল ২০২৬) বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ৪টি শিফটে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি

ক-গ্রুপ

সময়: সকাল ৯:০০– ১০:০০টা

পদ: ১. অধ্যক্ষ, স্নাতক (পাস) কলেজ

২. অধ্যক্ষ, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা

৩. অধ্যক্ষ, চারুকলা ডিগ্রী কলেজ

৪. উপাধ্যক্ষ, কামিল মাদ্রাসা

৫. প্রধান শিক্ষক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়

৬. সুপার, দাখিল মাদ্রাসা

খ-গ্রুপ

সময়: বেলা ১১:৩০– ১২:৩০টা

পদ: ১. অধ্যক্ষ, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ

২. অধ্যক্ষ, ফাজিল মাদ্রাসা

৩. অধ্যক্ষ, চারুকলা প্রি-ডিগ্রী

৪. উপাধ্যক্ষ, আলিম মাদ্রাসা

৫. সহ: সুপার, ভোকেশনাল

গ-গ্রুপ

সময়: দুপুর ২:০০–৩:০০টা

পদ: ১. অধ্যক্ষ, কামিল মাদ্রাসা

২. অধ্যক্ষ, আলিম মাদ্রাসা

৩. অধ্যক্ষ, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

৪. সহ: প্রধান শিক্ষক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়

৫. সুপার, ভোকেশনাল

ঘ-গ্রুপ

সময়: বিকেল ৪.৩০–৫.৩০টা

পদ: ১. অধ্যক্ষ, কৃষি

২. উপাধ্যক্ষ, ফাজিল মাদ্রাসা

৩. উপাধ্যক্ষ, স্নাতক (পাস) কলেজ

৪. উপাধ্যক্ষ, চারুকলা ডিগ্রী কলেজ

৫. প্রধান শিক্ষক, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়

৬. সহ: সুপার, দাখিল মাদ্রাসা

পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানতে ভিজিট করুন https://ntrca.gov.bd বা http://ngi.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে।

Also read:ফায়ার সার্ভিসে বড় নিয়োগ, ৯ পদে নেবে ১৯৭ জন

নিয়োগপ্রক্রিয়া ও নম্বর বণ্টন—

এনটিআরসিএ সূত্র জানিয়েছে, এবার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের দুটি ধাপ পার হতে হবে। প্রথমে ৮০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ১ ঘণ্টা সময়ের এই পরীক্ষায় ৮০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ নম্বর পাওয়া যাবে, তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ২৫ নম্বর কাটা যাবে।

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থীকে আলাদাভাবে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় ৮০, মৌখিক পরীক্ষায় ৮ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের জন্য ১২ নম্বর বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের ফলাফল অনুযায়ী এই ১২ নম্বর প্রদান করা হবে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও সহকারী প্রধান পদে নিয়োগসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে

চূড়ান্ত নির্বাচন ও পছন্দক্রম

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এরপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সম্মিলিত নম্বরের ভিত্তিতে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হবে। চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কাছ থেকে পরবর্তী সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পছন্দক্রম (Choice List) নেওয়া হবে। এনটিআরসিএ প্রার্থীদের পছন্দক্রম ও মেধা যাচাই-বাছাই করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য সুপারিশ বা সংযুক্ত করবে।

উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও সহকারী প্রধান পদে আবেদনের সময়সীমা শেষ হয়েছে ৪ এপ্রিল। এনটিআরসিএর হিসাব অনুযায়ী, এসব পদের বিপরীতে মোট ৫৩ হাজার ৬৯ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। দীর্ঘদিন পর বড় পরিসরে এই প্রশাসনিক পদগুলোতে নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় প্রার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে।

Also read:ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরে চাকরি, পদ ৫১
