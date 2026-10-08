যমুনা গ্রুপে চাকরি, কর্মস্থল গাজীপুর

যমুনা গ্রুপে ১০ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। পদভেদে আবেদনের শেষ তারিখ ভিন্ন ভিন্ন হবে।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: জেনারেল ম্যানেজার, প্রোডাকশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
যেকোনো বিষয়ে স্নাতক। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার।
আরএমজি/আউটারওয়্যার উৎপাদনে কমপক্ষে ১৮–২০ বছরের অভিজ্ঞতা। একাধিক উৎপাদন লাইন পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২. পদের নাম: জিএম/ডিজিএম, এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
ব্যবস্থাপনা বা যেকোনো বিষয়ে এমবিএ/মাস্টার্স। এইচআরএমে পিজিডি থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
আরএমজি/টেক্সটাইল উৎপাদন কারখানায় এইচআর ও প্রশাসনে কমপক্ষে ১৮–২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩. পদের নাম: এজিএম, কোয়ালিটি কন্ট্রোল
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
যেকোনো বিষয়ে স্নাতক। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার।
আরএমজি খাতে কোয়ালিটি কন্ট্রোলে কমপক্ষে ১২–১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৪. পদের নাম: ম্যানেজার, কমপ্লায়েন্স
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
ব্যবস্থাপনা বা যেকোনো বিষয়ে এমবিএ/মাস্টার্স। এইচআরএমে পিজিডি/কমপ্লায়েন্সে ডিপ্লোমা থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
আরএমজি/টেক্সটাইল কারখানায় কমপ্লায়েন্সে কমপক্ষে ১০–১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমনীতি ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।
৫. পদের নাম: ম্যানেজার, প্রোডাকশন
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
যেকোনো বিষয়ে স্নাতক। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার।
আরএমজি খাতে কমপক্ষে ১০–১২ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বিশেষ করে আউটারওয়্যার উৎপাদন ও উৎপাদন লাইন পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৬. পদের নাম: ম্যানেজার, স্টোর
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
যেকোনো বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর।
আরএমজি/টেক্সটাইল/আউটারওয়্যার কারখানায় স্টোর, ইনভেন্টরি ও গুদাম ব্যবস্থাপনায় কমপক্ষে ১০–১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৭. পদের নাম: ম্যানেজার, অ্যাকাউন্টস
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্সে এমবিএ/মাস্টার্স। সিএ (সিসি)/এসিসিএ/সিএমএ থাকলে অগ্রাধিকার।
কারখানার হিসাব, অর্থায়ন, কস্টিং ও আর্থিক প্রতিবেদন তৈরিতে কমপক্ষে ১০–১২ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আরএমজি/টেক্সটাইল খাতে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।
৮. পদের নাম: ম্যানেজার, অডিট
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্সে এমবিএ/মাস্টার্স। সিএ (সিসি)/এসিসিএ/সিএমএ থাকলে অগ্রাধিকার।
অভ্যন্তরীণ অডিট, কারখানা অডিট, কমপ্লায়েন্স এবং আর্থিক/অপারেশনাল অডিটে কমপক্ষে ১০–১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৯. পদের নাম: মেইনটেন্যান্স ইনচার্জ
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি বা সমমানের ডিগ্রি।
আরএমজি/টেক্সটাইল কারখানায় যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক ও ইউটিলিটি রক্ষণাবেক্ষণে কমপক্ষে ১০–১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
১০. পদের নাম: সিকিউরিটি ইনচার্জ
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
*যেকোনো বিষয়ে স্নাতক। সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ/অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার।
*কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় কমপক্ষে ১০–১২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সশস্ত্র বাহিনীর সাবেক সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন–ভাতা
আলোচনা সাপেক্ষে।
আগ্রহী প্রার্থীদের সাম্প্রতিক ছবি সংযুক্ত করে হালনাগাদ জীবনবৃত্তান্ত (সিভি) পাঠাতে হবে। ই–মেইলের বিষয় অংশে যে পদের জন্য আবেদন করছেন, সেই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
ই–মেইল: career@jamunagroup–bd.com
ডাকযোগে আবেদনের ঠিকানা: জেনারেল ম্যানেজার, অ্যাডমিন অ্যান্ড এইচআর, যমুনা গ্রুপ, যমুনা ফিউচার পার্ক, কেএ–২৪৪, প্রগতি সরণি, কুড়িল, বারিধারা, ঢাকা–১২২৯।
আবেদনের শেষ তারিখসহ বিস্তারিত দেখতে ভিজিট করুন https://jobs.bdjobs.com/companyofferedjobs.asp?id=28490&alias=0&companyname=Jamuna+Group এ ঠিকানায়।