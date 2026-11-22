নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ৪টি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৩৩ জনকে নিয়োগ দেবে। বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকেরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
২৫ নভেম্বর ২০২৬ সকাল ১০টা থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
১. উপ-নৌ অধীক্ষক: ১টি।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: গ্রেড-৪ (১,০০,০০০-১,৪২,৪০০ টাকা)।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: মাস্টার মেরিনার (এফজি) অথবা ১ম মেট সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সিসহ (এফজি) সমুদ্রগামী জাহাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার (নির্বাহী শাখা) হিসেবে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হতে হবে।
বয়সসীমা: ২৫ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে ২৭ থেকে ৪০ বছর।
২. ১ম শ্রেণির মাস্টার: ৩টি।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: গ্রেড-১০ (৩২,০০০-৭৭,৩০০ টাকা)।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পাসসহ ১ম শ্রেণির ইনল্যান্ড মাস্টার সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সি থাকতে হবে। কর্ণফুলী ও পশুর এনডোর্সমেন্টসহ ১ম শ্রেণির ইনল্যান্ড মাস্টার সার্টিফিকেটের অধিকারী প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
বয়সসীমা: ২৫ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।
৩. ২য় শ্রেণির মাস্টার: ১৬টি।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: গ্রেড-১১ (২৫,০০০-৬০,৫০০ টাকা)।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পাস এবং ২য় শ্রেণির ইনল্যান্ড মাস্টার সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সি থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ২৫ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।
৪. লাইন গ্যাং লস্কর: ১৩টি।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: গ্রেড-২০ (২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা)।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে।
বয়সসীমা: ২৫ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর।
টেলিটক প্রিপেইড মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে এসএমএস করে আবেদন ফরম সাবমিট করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।
১ ও ২ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ২০০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা (অফেরতযোগ্য)।
৩ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১৫০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা (অফেরতযোগ্য)।
৪ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা (অফেরতযোগ্য)।
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সব গ্রেডের পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা ও সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা নির্ধারিত রয়েছে।
আবেদনের প্রক্রিয়া ও সময়সূচি
আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তিটি বিআইডব্লিউটিসির অফিশিয়াল ওয়েবসাইট এবং টেলিটকের জব পোর্টালে পাওয়া যাবে।
অনলাইন আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়: ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।