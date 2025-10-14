বাংলাদেশ সরকারের লোগো
বাংলাদেশ সরকারের লোগো
নিয়োগ

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসে আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এ পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের ১৩ নভেম্বরের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

পদের নাম ও বিবরণ

সহকারী গ্রন্থাগারিক

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক ডিগ্রি; স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা ডিগ্রি; এমএস অফিস অ্যাপ্লিকেশনের কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে। অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক ডিগ্রি; এমএস অফিস অ্যাপ্লিকেশনের কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)

বয়সসীমা

১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮–৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

Also read:এই ‘ভুলে ভরা’ বিসিএস প্রশ্নপত্র কারা তৈরি করল

আবেদনপ্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীরা http://jgk.teletalk.com.bd/ ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। প্রার্থী অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনপত্রের একটি প্রিন্টকপি পরীক্ষাসংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে সহায়ক হিসেবে সংরক্ষণ করবেন এবং মৌখিক পরীক্ষার সময় এক কপি জমা দেবেন।

Also read:বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে নেবে ৪০ জন, চাকরি পেতে করুন আবেদন

আবেদন ফি

পরীক্ষার ফি বাবদ ১৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা। শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

*আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে।

Also read:সায়েন্স ল্যাবের ব্লকেড কর্মসূচি তুলে নিলেন ছাত্ররা

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৪ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৩ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।

নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ, সময় ও অন্যান্য তথ্য www.jgk.gov.bd ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে।

আরও পড়ুন