জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসে আবেদন

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এ পদে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের ১৩ নভেম্বরের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
সহকারী গ্রন্থাগারিক
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক ডিগ্রি; স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা ডিগ্রি; এমএস অফিস অ্যাপ্লিকেশনের কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে। অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগারবিজ্ঞান বা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক ডিগ্রি; এমএস অফিস অ্যাপ্লিকেশনের কাজ করার দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড-১১)
১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮–৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীরা http://jgk.teletalk.com.bd/ ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। প্রার্থী অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনপত্রের একটি প্রিন্টকপি পরীক্ষাসংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে সহায়ক হিসেবে সংরক্ষণ করবেন এবং মৌখিক পরীক্ষার সময় এক কপি জমা দেবেন।
পরীক্ষার ফি বাবদ ১৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা। শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
*আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে হবে।
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১৪ অক্টোবর ২০২৫, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৩ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।
নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ, সময় ও অন্যান্য তথ্য www.jgk.gov.bd ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে।