দেশের প্রধান শহরগুলোয় সিটি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ পাবেন অপারেশনস ম্যানেজার

সিটি ব্যাংক পিএলসি তাদের শাখা পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ‘ব্রাঞ্চ অপারেশনস ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের প্রধান সব বিভাগীয় শহর ও গুরুত্বপূর্ণ জেলাগুলোয় এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
নিযুক্ত কর্মকর্তাকে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নীতিমালা ও প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাখার সব অপারেশনাল কাজ তদারক করতে হবে। অ্যাকাউন্ট খোলার নথি যাচাই, নন-ক্যাশ লেনদেন (যেমন ডিমান্ড ড্রাফট, ট্রান্সফার, আরটিজিএস, পে-অর্ডার ইত্যাদি) অনুমোদন এবং শাখার ‘অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার’ হিসেবে দায়িত্ব পালন করা তাঁর মূল কাজ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সম্মান পাস।
অভিজ্ঞতা: ব্যাংকিং সেক্টরে অন্তত ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়স: প্রার্থীর বয়স অন্তত ২৫ বছর হতে হবে।
নির্বাচিত প্রার্থীদের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও বগুড়া জেলার বিভিন্ন শাখায় নিয়োগ দেওয়া হবে।
বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে সিটি ব্যাংকের ক্যারিয়ার পোর্টাল বা অনলাইন জব পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ সময় ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।