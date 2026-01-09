মডেল: রবিউল হাসান, মোনালিসা মুন্নি ও নাহিদা আহমেদ
নিয়োগ

বিদ্যুৎ কোম্পানিতে চাকরি, মূল বেতন ৫২০০০-৭০০০০ টাকা



বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল) জনবল নিয়োগের আবেদন প্রকাশ করেছে। ডেপুটি ম্যানেজার (কেমিক্যাল) ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (কেমিক্যাল) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বেতনের সঙ্গে নানা সুযোগ–সুবিধা আছে এসব পদে। ৮ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে আবেদন শুরু।

পদের বিবরণ

১. পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার (কেমিক্যাল)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড:

মূল বেতন: ৭০,০০০ টাকা।

বাড়িভাড়া: মূল বেতনের ৫৫ শতাংশ।

প্রজেক্ট ভাতা: মূল বেতনের ২০ শতাংশ (সাইট অফিসের জন্য)।

যাতায়াত ভাতা: ৪,০০০ টাকা।

চিকিৎসা ভাতা: মূল বেতনের ১০ শতাংশ।

অন্যান্য: ২টি উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ও গ্রুপ ইনস্যুরেন্স।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক অথবা রসায়ন/ফলিত রসায়নে এমএসসি বা বিএসসি (অনার্স)। শিক্ষাজীবনে কোনো স্তরেই তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ বছরের অভিজ্ঞতা (এর মধ্যে ২ বছর পাওয়ার জেনারেশন ইউটিলিটিতে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে)।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩৫ বছর (০৮.০২.২০২৬ অনুযায়ী)।

২. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (কেমিক্যাল)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ৮

মূল বেতন: ৫২,০০০ টাকা।

বাড়িভাড়া: মূল বেতনের ৫৫ শতাংশ।

প্রজেক্ট ভাতা: মূল বেতনের ২০ শতাংশ (সাইট অফিসের জন্য)।

যাতায়াত ভাতা: ৩,৫০০ টাকা।

চিকিৎসা ভাতা: মূল বেতনের ১০ শতাংশ।

অন্যান্য: ২টি উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ও গ্রুপ ইনস্যুরেন্স।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক অথবা রসায়ন/ফলিত রসায়নে এমএসসি বা বিএসসি (অনার্স)। শিক্ষাজীবনে কোনো স্তরেই তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।

দক্ষতা: বাংলা ও ইংরেজিতে ভালো যোগাযোগ দক্ষতা এবং কম্পিউটার চালনায় পারদর্শী হতে হবে।

আবেদনে বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর (৮.০২.২০২৬ অনুযায়ী)।

আবেদনের নিয়মাবলি

এই দুই পদে চাকরি পেতে আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের লিংক: https://rnpl.teletalk.com.bd অথবা www.rnpl.com.bd

আবেদন শুরুর তারিখ: ৮ জানুয়ারি ২০২৬ (সকাল ১০টা)।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ (বিকেল ৫টা)।

আবেদন ফি: ২০০ টাকা (টেলিটক প্রিপেইড সিমের মাধ্যমে এসএমএস করে জমা দিতে হবে)।

*আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে

