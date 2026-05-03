ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজে ১৪ জনের চাকরির সুযোগ

বিসিআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (টিআইসিআই), পলাশ, নরসিংদী বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ৮টি ক্যাটাগরিতে মোট ১৪ জনকে নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ৩১ মে পর্যন্ত ডাকযোগে বা সরাসরি আবেদন করতে পারবেন।
পদের বিবরণ ও সংখ্যা
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পদগুলো হলো–
১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর: ১টি
২.হিসাব সহকারী: ১টি
৩. স্টোর কিপার: ১টি
৪. এলডিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর: ৩টি
৫. সহকারী নিরাপত্তা পরিদর্শক: ১টি
৬. ফটোকপি মেশিন অপারেটর: ১টি
৭. এমএলএসএস: ১টি
৮. নিরাপত্তা প্রহরী: ৫টি
যোগ্যতা ও আবেদনের প্রক্রিয়া
পদভেদে শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক থেকে এসএসসি পাস। ১ থেকে ৩ নম্বর পদের জন্য ৩ বছরের অভিজ্ঞতা ও স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের সাদা কাগজে জীবনবৃত্তান্ত লিখে প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং পদভেদে ৫০ থেকে ১৫০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারসহ আবেদন করতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: নির্বাহী পরিচালক, টিআইসিআই, সার কারখানা, পলাশ, নরসিংদী।
আবেদনের শেষ সময়
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র ৩১ মে ২০২৬ তারিখের মধ্যে পৌঁছাতে হবে। বিস্তারিত তথ্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এ পাওয়া যাবে।