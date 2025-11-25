জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে নিয়োগ, পদসংখ্যা ১৫

জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের রাজস্ব খাতভুক্ত ১৪ থেকে ১৬তম গ্রেডের ১৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের রাজস্ব খাতভুক্ত ১৪ থেকে ১৬তম গ্রেডের ১৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সাত ক্যাটাগরির এসব পদে আবেদন করতে হবে অনলাইনে। সব পদের নিয়োগ পরীক্ষা একই দিনে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় একজন প্রার্থীকে কেবল একটি পদে আবেদনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আবেদন ২৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০৩
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
২. সিনিয়র মেকানিক
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
৩. ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ০২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫) ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
৪. লাইব্রেরিয়ান
পদসংখ্যা: ০২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৫. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ০৫
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৬. টেলিফোন অপারেটর
পদসংখ্যা: ০২
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৭. ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ০১
গ্রেড ও বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
বয়সসীমা
১ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮-৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।

আবেদন ফি

১ থেকে ৬ নম্বর পদের পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা; ৭ নং পদের পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

*সব পদের অনগ্রসর (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২৪ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।

প্রার্থীদের প্রতি নির্দেশনা

১. সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে। অন্যান্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়।
২. সব পদের পরীক্ষা একই তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আবেদনকারীকে একাধিক পদে আবেদন না করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৩. নির্ধারিত কোটায় যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট কোটার শূন্য পদসমূহ সাধারণ মেধা তালিকা থেকে পূরণ করা হবে।

*নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ, সময় ও বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে

