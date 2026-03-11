আইডিএলসি ফাইন্যান্স খুঁজছে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি, বেতন ৭৫ হাজার

আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসিতে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বেতন ৭৫,০০০ টাকা। এক বছরের প্রবেশন সম্পন্ন করার পর বেতন হবে ৮৫,০০০ টাকা। আবেদনের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ ২০২৬।
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি
পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রার্থীদের বিএসসি/এমএসসি অথবা বিবিএ/এমবিএ বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। ৪.০০ স্কেলে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে।
প্রারম্ভিক বেতন: মাসিক ৭৫,০০০ টাকা
প্রোগ্রাম শেষে বেতন: ১ বছরের প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর মাসিক ৮৫,০০০ টাকা
২৩ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
https://apps.idlc.com/career#/jobsDetails/160 ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
২৩ মার্চ ২০২৬