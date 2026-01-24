স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
নিয়োগ

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ৮৬ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৫ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে নিয়োগে আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন। ১২ থেকে ১৬তম গ্রেডের ৮৬টি পদে এই নিয়োগ দেওয়া হবে।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রনিকস)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)

২. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং)

পদসংখ্যা: ০২

বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)

৩. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (মেশিনিস্ট)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)

৪. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (ওয়েন্ডার কাম শিট মেটাল)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)

৫. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (মেকানিক্যাল ফিটার)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)

৬. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান (পেইন্টার)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)

৭. পদের নাম: টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রিক্যাল)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

৮. পদের নাম: টেকনিশিয়ান (ইলেকট্রনিকস)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

৯. পদের নাম: টেকনিশিয়ান (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড-১৪)

১০. পদের নাম: জুনিয়র মেকানিক

পদসংখ্যা: ৭৬

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

বয়সসীমা

১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ১৮-৩২ বছর।

**৭, ৮ ও ৯ নম্বর পদে বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩৫ বছর।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা http://nememw.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।

আবেদন ফি

১-৬ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১৮ টাকাসহ মোট ১৬৮ টাকা।

৭-১০ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১২ টাকাসহ মোট ১১২ টাকা।

*অনগ্রসর নাগরিকদের ক্ষেত্রে সব পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।

**আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১১ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, বিকেল ৫টা।

