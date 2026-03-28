সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের স্থায়ী নাগরিকদের জন্য চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সিলেট বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় এবং এর আওতাধীন জেলাসমূহের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই নিয়োগপ্রক্রিয়ায় সিলেট বিভাগের (সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার) স্থায়ী বাসিন্দারা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নামসমূহ—

১. হিসাবরক্ষক ২টি

২. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ১১টি

৩. রেকর্ড কিপার ১টি

৪. গাড়িচালক ১টি

৫. অফিস সহায়ক ৩টি

৬. অর্ডারলি ২টি

আবেদনে বয়সসীমা—

১ মার্চ ২০২৬ তারিখে আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

Also read:প্রাথমিকে ৩৪ হাজার প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য, পিএসসির মাধ্যমে ১১২২ পদে নিয়োগ, অপেক্ষায় ৭ লাখ প্রার্থী

আবেদনপ্রক্রিয়া—

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে http://divsl.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। আবেদন সাবমিট করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে টেলিটক প্রিপেইড মোবাইলের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে প্রার্থীদের। সরাসরি বা ডাকযোগে কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

Also read:ডিসেম্বরে এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষার পরিকল্পনা: কী বলছেন শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্টরা

আবেদনের সময়সীমা—

আবেদন শুরুর তারিখ: ১ মার্চ ২০২৬, সকাল ১০:০০ টা

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ মার্চ ২০২৬, বিকেল ০৫:০০ টা

https://divsl.teletalk.com.bd/divsl_2026/docs/DIVSL20260222.pdf

Also read: ব্র্যাকে চাকরি, আবেদন ৩০ মার্চ পর্যন্ত
