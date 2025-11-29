বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে নিয়োগ, বেতন ১ লাখ ৪০ হাজার, করুন আবেদন

প্রধান নিরাপত্তা উপদেষ্টা পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। এই পদে প্রাথমিকভাবে দুই বছরের চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ দিন ৩০ নভেম্বর ২০২৫।
চাকরির বিবরণ-
পদের নাম: প্রধান নিরাপত্তা উপদেষ্টা (সার্বক্ষণিক)
পদসংখ্যা: ১
পদমর্যাদা: উপমহাব্যবস্থাপক
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী থেকে অন্তত মেজর/ সমমান পদমর্যাদায় অবসরপ্রাপ্ত হতে হবে; ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে কমপক্ষে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করার সক্ষম হতে হবে। ব্যাংকিং কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি/নিরাপত্তা বিষয় সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান থাকতে হবে।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর
বেতন: ১,৪০,০০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
ডাক/কুরিয়ারযোগে আবেদন করতে হবে। এ ছাড়া আবেদনপত্রসহ সংযুক্ত আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি স্ক্যান করে সফট কপি dempd2@krishibank.org.bd ই-মেইলে অবশ্যই প্রেরণ করতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা
উপমহাব্যবস্থাপক, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
আবেদনের শেষ তারিখ
৩০ নভেম্বর ২০২৫
শর্তাবলি-
১. আবেদনকারীকে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।
২. চুক্তির মেয়াদ ০২ বছর (সন্তোষজনক পারফরম্যান্স অর্জন সাপেক্ষে নবায়নযোগ্য)।
৩. কর্তৃপক্ষ যেকোনো দরখাস্ত/সকল দরখাস্ত কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বা বিজ্ঞপ্তির যেকোনো শর্ত বাতিল/শিথিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।