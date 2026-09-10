আকিজ সিমেন্টে ম্যানেজার পদে চাকরি, আবেদন ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে

আকিজ সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড তাদের ব্র্যান্ড বিভাগে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার–ব্র্যান্ড’ পদে কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
আকিজ সিমেন্টে ব্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি ও পরিকল্পনা তৈরি, বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং বাজারভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তা খুঁজছে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড।
পদের নাম: ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার–ব্র্যান্ড।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম (অফিস)।
কর্মস্থল: ঢাকা।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিং বিষয়ে বিবিএ বা এমবিএ ডিগ্রি। এমবিএ বা প্রাসঙ্গিক পেশাদার যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
অভিজ্ঞতা: ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট/মার্কেটিং খাতের ওপর ৬ থেকে ১২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সিমেন্ট, স্টিল, বিল্ডিং মেটেরিয়ালস বা এফএমসিজি শিল্প খাতে কাজের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার পাবে।
অন্যান্য যোগ্যতা: ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং, কাস্টমার ও মার্কেট ইনসাইট, ক্যাম্পেইন ম্যানেজমেন্ট, বাজেট নিয়ন্ত্রণ এবং এজেন্সি ও ভেন্ডর ব্যবস্থাপনায় ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
আকিজ সিমেন্টের ব্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি, পজিশনিং ও বার্ষিক ব্র্যান্ড পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা। এটিএল, বিটিএল, ডিজিটাল ও ট্রেড মার্কেটিং ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা। প্রকৌশলী, রাজমিস্ত্রি, কন্ট্রাক্টর ও আর্কিটেক্টদের সঙ্গে ব্র্যান্ড রিলেশনশিপ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা। ডিলার ও রিটেইল অ্যাকটিভেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত বাজার পরিদর্শনের মাধ্যমে ভোক্তা ও প্রতিযোগীদের তথ্য সংগ্রহ করা। প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং বাজেট নিয়ন্ত্রণ ও পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ করা।
প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বিমা সুবিধা, আংশিক ভর্তুকিতে দুপুরের খাবার, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, মোবাইল বিল এবং বছরে দুটি উৎসব বোনাস প্রদান করা হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া ও সময়সীমা
আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬