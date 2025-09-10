পানি উন্নয়ন বোর্ডে ২৮৪ পদে বড় নিয়োগ, আবেদনের সুযোগ ২দিন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। অফিস সহায়ক পদে আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করেছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২৮৪
গ্রেড: ২০
বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা
আবেদনের বয়সসীমা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
আবেদনের বয়সসীমা
০১–০৮–২০২৫ তারিখে আবেদনকারীর বয়স অনূর্ধ্ব ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া
আগ্রহী প্রার্থীদের কেবল অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ ও দাখিল করতে হবে। পরীক্ষার ফি বাবদ অফেরতযোগ্য ৫০/– (পঞ্চাশ) টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র দাখিল ও পরীক্ষার ফি প্রদানের বিস্তারিত নিয়মাবলি বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার, বিকেল চারটা পর্যন্ত।