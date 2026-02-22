বেসরকারি মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদে চাকরি

বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৭ মার্চ ২০২৬।
১. পদের নাম: অধ্যাপক
বিভাগ: মেডিসিন, সার্জারি, অর্থোপেডিকস।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: FCPS/ MD/ MS/ D-Ortho/ সমমান।
২. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ: মেডিসিন, ইউরোলজি, রেডিওলজি ও ইমেজিং, কমিউনিটি মেডিসিন, বায়োকেমিস্ট্রি, ফরেনসিক মেডিসিন, ফার্মাকোলজি, প্যাথোলজি, মাইক্রোবায়োলজি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: FCPS/ MD/ MS/ MPH/ M.Phil/ DFM/ সমমান।
বেতন-ভাতা
প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় আবেদনপত্র ও জীবনবৃত্তান্ত পাঠাতে হবে:
কনভেনর, রিক্রুটমেন্ট কমিটি
জাহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ভাগলপুর, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ
অথবা
ঢাকা অফিস:
ডেল্টা ডালিয়া (৯ম তলা)
৩৬, কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা
আবেদনের শেষ তারিখ
৭ মার্চ ২০২৬