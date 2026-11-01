নিয়োগ

বেসরকারি সংস্থা পিসিডিতে চাকরি, পদ ২২০

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থা প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে (পিসিডি) ৯ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ২২০। নারী প্রার্থীদের আবেদন করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ২২ নভেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স)

পদসংখ্যা: ১

বেতন

আলোচনা সাপেক্ষে।

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২. পদের নাম: এলাকা ব্যবস্থাপক

পদসংখ্যা: ৫

বেতন

শিক্ষানবিশকালে মাসিক ৪৫,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকল্যে মাসিক ৪৭,৫৫০ টাকা।

৩. পদের নাম: এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন অফিসার

পদসংখ্যা: ১

বেতন

শিক্ষানবিশকালে মাসিক ৪০,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকল্যে মাসিক ৪৩,৮৫০ টাকা।

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৪. পদের নাম: শাখা ব্যবস্থাপক

পদসংখ্যা: ২৮

বেতন

শিক্ষানবিশকালে মাসিক ৩৮,০০০–৪০,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকল্যে মাসিক ৪৩,০০০ টাকা।

৫. পদের নাম: অডিট অফিসার

পদসংখ্যা: ১০

বেতন

শিক্ষানবিশকালে মাসিক ৩০,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকল্যে মাসিক ৩৩,০০০ টাকা।

৬. পদের নাম: ফিল্ড সুপারভাইজার

পদসংখ্যা: ২০

বেতন

শিক্ষানবিশকালে মাসিক ২৮,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকল্যে মাসিক ৩৩,০০০ টাকা।

৭. পদের নাম: সিনিয়র ক্রেডিট অফিসার

পদসংখ্যা: ৬০

বেতন

শিক্ষানবিশকালে মাসিক ২৮,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকল্যে মাসিক ৩৩,০০০ টাকা।

৮. পদের নাম: ক্রেডিট অফিসার

পদসংখ্যা: ৮০

বেতন

শিক্ষানবিশকালে মাসিক ২৫,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকল্যে মাসিক ২৮,০০০ টাকা। এইচএসসি পাসের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশকালে ২০,০০০ টাকা এবং স্থায়ী হলে ২৫,০০০ টাকা।

৯. পদের নাম: হিসাবরক্ষক কাম আইটি সহকারী

পদসংখ্যা: ১৫

বেতন

শিক্ষানবিশকালে মাসিক ২২,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকুল্যে মাসিক ২৬,০০০ টাকা।

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আবেদনের নিয়ম

হাতে লেখা পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত এবং মোবাইল নম্বরসহ আবেদনপত্র নির্বাহী পরিচালক, পিসিডি, রাধানগর মক্তব মোড়, পাবনা-৬৬০০ ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

২২ নভেম্বর ২০২৬

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