বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় (বিওএফ)
বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় (বিওএফ)
নিয়োগ

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় ১৪২ পদে চাকরি, নিয়োগ পেতে করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় (বিওএফ) ১১ থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগে আবেদন চলছে। মোট ১৪২ পদে আবেদনের শেষ তারিখ ৬ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: উপসহকারী কেমিস্ট

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)।

২. পদের নাম: সিনিয়র টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ৯

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)।

৩. পদের নাম: গেইট ইন্সপেক্টর

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)।

৪. পদের নাম: সুপারভাইজার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)।

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৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৮

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)।

৬. পদের নাম: মেটল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)।

৭. পদের নাম: গোডাউনকিপার

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)।

৮. পদের নাম: ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ৭

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

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৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)।

৯. পদের নাম: স্কিল্ড টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৯,০০০–২১,৮০০ টাকা (গ্রেড–১৭)।

১০. পদের নাম: টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ১১

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,৮০০–২১,৩১০ টাকা (গ্রেড–১৮)।

১১. পদের নাম:নিরাপত্তাকর্মী

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড–১৯)।

১২. পদের নাম:জুনিয়র টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ২২

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড–১৯)।

১৩. পদের নাম:ফায়ারম্যান

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড–১৯)।

১৪. পদের নাম:টেকনিক্যাল হেলপার

পদসংখ্যা: ৫৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।

১৫. পদের নাম: আরদালি

পদসংখ্যা: ৭

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।

১৬. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।

১৭. পদের নাম: লেবার

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।

১৮. পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল ও গ্রেড:

৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

১ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

২ থেকে ৭ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

৮ থেকে ১৮ নম্বর পদ: ১৬৮ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৬ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

বিস্তারিত দেখুন এ ঠিকানায়।

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