একশনএইডে চাকরির সুযোগ, পদ ১০

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশে ১০টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। নারী প্রার্থীদের আবেদন করতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৩ মার্চ ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: আইনজীবী (রোডিং)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: আইন বিষয়ে স্নাতক (এলএলবি) ডিগ্রি, স্নাতকোত্তর (এলএলএম) অগ্রাধিকারযোগ্য।
বেতন: ৪৮,১৬৯ টাকা
কর্ম এলাকা: কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম
২. পদের নাম: কেস ওয়ার্কার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৩৩,৪২৩ টাকা
কর্ম এলাকা: লংগদু (রাঙামাটি), ফেনী, হাতিয়া (নোয়াখালী), সোনাগাজী (ফেনী), চাঁদপুর, মতলব (চাঁদপুর), দীঘিনালা (খাগড়াছড়ি), রামগতি।
৩. পদের নাম: MHPSS কাউন্সেলর
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: মনোবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৩৮,৩৩৯ টাকা
কর্ম এলাকা: কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি।
৪. পদের নাম: ইয়ং প্রফেশনাল
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে এক বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ২৫,০০০ টাকা
কর্ম এলাকা: কক্সবাজার, ঢাকা
৫. পদের নাম: ক্লিনার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাসসহ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে এক বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ১২,৮৭৮ টাকা
কর্ম এলাকা: লংগদু (রাঙামাটি), ফেনী, হাতিয়া (নোয়াখালী), সোনাগাজী (ফেনী), চাঁদপুর, মতলব (চাঁদপুর), দীঘিনালা (খাগড়াছড়ি), রামগতি (লক্ষ্মীপুর)।
৬. পদের নাম: গার্ড
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাসসহ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে এক বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ১৩,৮৬১ টাকা
কর্ম এলাকা: লংগদু (রাঙামাটি), ফেনী, হাতিয়া (নোয়াখালী), সোনাগাজী (ফেনী), চাঁদপুর, মতলব (চাঁদপুর), দীঘিনালা (খাগড়াছড়ি), রামগতি (লক্ষ্মীপুর)।
৭. পদের নাম: শেল্টার কেয়ারগিভার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে এক বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ১৮,৭৭৬ টাকা
কর্ম এলাকা: কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বান্দরবান এবং অন্যান্য (পরবর্তী সময় নির্ধারিত হবে)।
৮. পদের নাম: কুক
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাসসহ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে এক বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ১৩,৮৬১ টাকা
কর্ম এলাকা: কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বান্দরবান এবং অন্যান্য (পরবর্তী সময় নির্ধারিত হবে)।
৯. পদের নাম: অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পাসসহ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ১৩,৮৬১ টাকা
কর্ম এলাকা: চট্টগ্রাম
১০. পদের নাম: শেল্টার কো-অর্ডিনেটর
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা।
বেতন: ৩৮,৩৩৯ টাকা
কর্ম এলাকা: কুমিল্লা, বান্দরবান এবং অন্যান্য (পরবর্তী সময় নির্ধারিত হবে)।
২, ৩, ৪ ও ৭ নম্বর পদে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা https://jobs.actionaidbd.org/vacancy
অন্যান্য পদে ডাকযোগে/সরাসরি আবেদন করতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা: একশনএইড বাংলাদেশ, ঠিকানা: বাড়ি SE(C) 5/B, রোড-১৩৬, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৩ মার্চ ২০২৬