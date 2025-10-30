বাংলাদেশের সব জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন
বাংলাদেশের সব জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন
নিয়োগ

গণপূর্ত অধিদপ্তরে ৬৬৯ পদে চাকরি, নিয়োগ পেতে করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

গণপূর্ত অধিদপ্তরে ১৪তম থেকে ১৬তম গ্রেডের ৪০৯টি ও ২০তম গ্রেডের ২৬০টি শূন্য পদসহ মোট ৬৬৯টি পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। আবেদন চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত।

পদের নাম ও বিবরণ—

১. স্টেনোটাইপিস্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ২৯

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা ও টাইপিংয়ে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে কম্পিউটারে বাংলা ও ইংরেজিতে যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শব্দ। সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে বাংলা ও ইংরেজিতে যথাক্রমে ৪৫ ও ৭০ শব্দ।

গ্রেড ও বেতন: (গ্রেড–১৪) ১০,২০০–২৪,৬৮০/– টাকা।

২. নকশাকার

পদসংখ্যা: ৪১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ড্রাফটিং সনদসহ এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

গ্রেড ও বেতন: (গ্রেড–১৫) ৯,৭০০–২৩,৪৯০/– টাকা।

Also read:১০ ব্যাংক ও ১ আর্থিক প্রতিষ্ঠান নেবে ১৮৮০ অফিসার, ফি ২০০

৩. কার্যসহকারী

পদসংখ্যা: ১৪৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে এইচএসসি অথবা এইচএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট কাজে পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

গ্রেড ও বেতন: (গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০/– টাকা।

৪. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৭৬

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা ও টাইপিংয়ে সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে কম্পিউটারে বাংলা ও ইংরেজি উভয়ে ২০ শব্দ।

গ্রেড ও বেতন: (গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০/– টাকা।

এ বিজ্ঞপ্তিতে সবচেয়ে বেশি অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। পদ ১৬১টি

৫. হিসাব সহকারী

পদসংখ্যা: ১১৯

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে বাণিজ্য বিষয়সহ এইচএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ উত্তীর্ণ।

গ্রেড ও বেতন: (গ্রেড–১৬) ৯,৩০০–২২,৪৯০/– টাকা।

Also read:হার্ভার্ডের গবেষণা বলছে, মূল্য হারাতে বসেছে ১০ ডিগ্রি

৬. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১৬১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

গ্রেড ও বেতন: (গ্রেড–২০) ৮,২৫০–২০,০১০/– টাকা।

৭. নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ৮১

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ভালো দৈহিক গঠন, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও সরকার কর্তৃক স্বীকৃত স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ।

গ্রেড ও বেতন: (গ্রেড–২০) ৮,২৫০–২০,০১০/– টাকা।

পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০/– টাকা ও সার্ভিস চার্জ ০৪/–টাকাসহ মোট ১০৪/– টাকা। ফরম পূরণ করে পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন ফি জমা দিতে হবে।

৮. মালি

পদসংখ্যা: ১৮

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাগানের কাজে ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতাসহ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ।

গ্রেড ও বেতন: (গ্রেড–২০) ৮,২৫০–২০,০১০/– টাকা।

নির্দেশনা

১. বাংলাদেশের সব জেলার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

২. একজন ব্যক্তি ১৪তম থেকে ১৬তম গ্রেডের যেকোনো একটি পদে এবং ২০তম গ্রেডের যেকোনো একটি পদে আবেদন করতে পারবেন।

৩। গণপূর্ত অধিদপ্তরের কেবল সেটআপভুক্ত পদে (মাস্টাররোল, ওয়ার্কচার্জড, অস্থায়ী নিয়মিত, ভাউচার, আউটসোর্সিং ব্যতীত) কর্মরত কর্মচারীরা ‘বিভাগীয় প্রার্থী’ হিসেবে গণ্য হবেন।

Also read:কর্মজীবী নারী: ১০ সত্যি মানলে জীবন সহজ হয়

আবেদনের বয়সসীমা

১৮ থেকে ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। আবেদনকারীর শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদি সংক্রান্ত সনদের কপি আবেদনের সঙ্গে আপলোড করতে হবে।

আবেদন ফি

পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০/– টাকা ও সার্ভিস চার্জ ০৪/–টাকাসহ মোট ১০৪/– টাকা। ফরম পূরণ করে পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন ফি জমা দিতে হবে।

Also read:চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১১৫ পদে চাকরির সুযোগ

আবেদনের সময়সীমা

২. আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩১ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল পাঁচটা।

বিস্তারিত দেখুন গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে

Also read:রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে ৫৭ পদে নিয়োগ
আরও পড়ুন