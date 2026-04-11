প্রাণ গ্রুপে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার পদে চাকরি, নবাগতদের আবেদনের সুযোগ

প্রাণ গ্রুপ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। দেশের অন্যতম এই শিল্পপ্রতিষ্ঠান অ্যাগ্রিকালচারাল বিজনেস বিভাগে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার পদে প্রাণ গ্রুপ কতজন নিয়োগ দেবে, তা নির্ধারিত নয়। এ পদে বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী কেউ এ পদে চাকরি পেলে নানা সুযোগ-সুবিধা পাবেন। আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
বিএসসি অথবা ডিভিএম ডিগ্রি থাকতে হবে;
ন্যূনতম ১ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন
ফ্রেশাররাও আবেদন করতে পারবেন;
আবেদন যেভাবে—
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৬ এপ্রিল ২০২৫;