নিয়োগ

এনটিআরসিএর ১৯৫ সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীকে নতুন প্রতিষ্ঠানে বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) ষষ্ঠ ও সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আওতায় সুপারিশপ্রাপ্ত ১৯৫ প্রার্থীকে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) এনটিআরসিএর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

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বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রতিস্থাপন করা প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানকে এসএমএসের মাধ্যমে বিষয়টি জানানো হয়েছে। প্রতিস্থাপন করা প্রার্থীদের নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম ও যোগদানের তারিখ নিয়োগ সুপারিশপত্রে উল্লেখ থাকবে।

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সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (বিশেষ) আওতায় প্রতিস্থাপন করা প্রার্থীদের এনটিআরসিএ অথবা টেলিটকের ওয়েবসাইটে গিয়ে নিয়োগ সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে ষষ্ঠ নিয়োগ সুপারিশ বিজ্ঞপ্তির আওতায় প্রতিস্থাপন করা প্রার্থীদের নিজস্ব ই-মেইল থেকে সুপারিশপত্র ডাউনলোড করতে হবে।

সুপারিশপত্রে উল্লেখিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যোগ দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

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