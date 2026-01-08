বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) লোগো
নিয়োগ

পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১৫ পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ১৫টি পদের লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ হয়েছেন ১ হাজার ১০১ জন প্রার্থী। ৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বিবিএসের ওয়েবসাইটে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচিও প্রকাশ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

মৌখিক পরীক্ষার বিস্তারিত

১. পদের নাম: সিনিয়র নকশাবিদ, নকশাবিদ

মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি: ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

২. পদের নাম: জুনিয়র নকশাবিদ, স্টোরকিপার ও ক্যাশিয়ার

মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি: ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ২টা ৩০ মিনিট

৩. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী

মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি: ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

৪. পদের নাম: হিসাবরক্ষক, কম্পোজিটর ও বুক বাইন্ডার

মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি: ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ২টা ৩০ মিনিট

৫. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর (৭৫ জন)

মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি: ২০ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

৬. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর (২৭ জন) ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি: ২০ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ১১টা

৭. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি: ২০ জানুয়ারি ২০২৬, দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট

৮. পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর

মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি: ২২ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট (৭০ জন), বেলা ১১টা (৫০ জন), বেলা ২টা (৭০ জন) এবং বেলা ৩টা (৪৬ জন)

৯. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট (৭০ জন), বেলা ১১টা (৭০ জন), বেলা ২টা (৭০ জন) এবং বেলা ৩টা (২৮ জন)

১০. পদের নাম: ডুয়েল ডাটা অপারেটর

মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ৯টা ৩০ মিনিট (৬০ জন) এবং বেলা ১১টা (৪৩ জন)

১২. পদের নাম: গাড়িচালক

মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ২টা

মৌখিক পরীক্ষার স্থান

বিবিএসের প্রধান কার্যালয় (পরিসংখ্যান ভবন, ই-২৭/এ আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭)

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

