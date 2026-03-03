নিয়োগ

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানিতে চুক্তিতে চাকরি, বেতন ৫২,০০০ টাকা

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডে (সিপিজিসিবিএল) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পদের নাম মেডিক্যাল অফিসার। এ পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ মার্চ ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: মেডিক্যাল অফিসার

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস বা সমমানের ডিগ্রি, সঙ্গে ১ (এক) বছরের ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন ও বিএমডিসি নিবন্ধন। অভিজ্ঞ প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

বয়সসীমা

২ মার্চ ২০২৬ তারিখে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

বেতন

৫২,০০০ টাকা

চাকরির ধরন

প্রাথমিকভাবে ৩ বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হবে, যার মধ্যে ১ বছর পরীক্ষাকাল। সন্তোষজনক কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে চাকরির মেয়াদ ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত নবায়নযোগ্য।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

২০০ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া শুরুর তারিখ ও সময়: ০৪ মার্চ ২০২৬, সকাল ১০:০০টা।

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৪ মার্চ ২০২৬, রাত ১১:৫৯টা।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

