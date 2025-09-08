১৯ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে হবে
১৯ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে হবে
নিয়োগ

সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানিতে চাকরি, পদ ৪১

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ৪ পদে ৪১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে। গত ১৯ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে হবে। নিয়মিত বেতনের বাইরেও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী নানা সুবিধা পাবেন নির্বাচিত প্রার্থীরা।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ইনভেস্টিগেশন)

পদসংখ্যা: ১টি

মূল বেতন: ৪০,০০০ টাকা। সঙ্গে বাসাভাড়া, ট্রান্সপোর্ট, মেডিকেলসহ নানা সুবিধা মিলবে।

প্রার্থীর বয়স: ৩৫-৪৫ বছর (১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে);

২. পদের নাম: জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সিকিউরিটি);

পদসংখ্যা: ২টি;

মূল বেতন: ৪০,০০০ টাকা। সঙ্গে বাসাভাড়া, ট্রান্সপোর্ট, মেডিকেলসহ নানা সুবিধা মিলবে।

প্রার্থীর বয়স: ৩৫-৪৮ বছর (১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে);

৩. পদের নাম: সিকিউরিটি সুপারভাইজার;

পদসংখ্যা: ৮টি

মূল বেতন: ২৩,০০০ টাকা। সঙ্গে বাসাভাড়া, ট্রান্সপোর্ট, মেডিকেলসহ নানা সুবিধা মিলবে।

প্রার্থীর বয়স: ৩৫-৪৫ বছর (১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে);

Also read:বিসিএস নন-ক্যাডার নিয়োগে জটিলতা, সমাধান কোন পথে

৪. পদের নাম: সিকিউরিটি গার্ড

পদসংখ্যা: ৩০টি

মূল বেতন: ১৫,৫০০ টাকা। সঙ্গে বাসাভাড়া, ট্রান্সপোর্ট, মেডিকেলসহ নানা সুবিধা মিলবে।

প্রার্থীর বয়স: ১৮-৩০ বছর (১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে);

আবেদনপত্র সংগ্রহ করবেন যেভাবে—

আগ্রহী প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে অথবা এখানে ক্লিক করে https://rnpl.com.bd/media/downloads/RNPL_Career_Opportunity_1Y4yi9z.pdf আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন;

Also read:প্রাথমিকের সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিনই, অন্য ছুটি কমবে: উপদেষ্টা

আবেদন ফি—

আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেডের (আরএনপিএল) অনুকূলে ১ ও ২ নম্বর পদের জন্য ৫০০ এবং ৩ ও ৪ নম্বর পদের জন্য ২০০ টাকার পে-অর্ডার করতে হবে । টাকা জমার রসিদ আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে;

আবেদনপত্র পাঠাবেন যে ঠিকানায়—

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল), এশিয়ান টাওয়ার (লেভেল ১০), হাউজ # ৫২, রোড # ২১, নিকুঞ্জ # ২, ঢাকা-১২২৯ ঠিকানায় আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা;

*আবেদনের যোগ্যতা, আবেদনপদ্ধতিসহ বিস্তারিত সব বিষয়ে জানতে এখানে ক্লিক করুন

Also read:এ সপ্তাহে (২৯ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর) সেরা সরকারি চাকরি, পদ ৬৪২০
Also read:২০২৫ সালে পেশাজীবন ও ব্যক্তিজীবনে ভারসাম্যের সেরা ১০ দেশ
আরও পড়ুন