সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানিতে চাকরি, পদ ৪১

বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল) জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ৪ পদে ৪১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেবে। গত ১৯ আগস্ট প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে হবে। নিয়মিত বেতনের বাইরেও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী নানা সুবিধা পাবেন নির্বাচিত প্রার্থীরা।
১. পদের নাম: জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ইনভেস্টিগেশন)
পদসংখ্যা: ১টি
মূল বেতন: ৪০,০০০ টাকা। সঙ্গে বাসাভাড়া, ট্রান্সপোর্ট, মেডিকেলসহ নানা সুবিধা মিলবে।
প্রার্থীর বয়স: ৩৫-৪৫ বছর (১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে);
২. পদের নাম: জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সিকিউরিটি);
পদসংখ্যা: ২টি;
মূল বেতন: ৪০,০০০ টাকা। সঙ্গে বাসাভাড়া, ট্রান্সপোর্ট, মেডিকেলসহ নানা সুবিধা মিলবে।
প্রার্থীর বয়স: ৩৫-৪৮ বছর (১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে);
৩. পদের নাম: সিকিউরিটি সুপারভাইজার;
পদসংখ্যা: ৮টি
মূল বেতন: ২৩,০০০ টাকা। সঙ্গে বাসাভাড়া, ট্রান্সপোর্ট, মেডিকেলসহ নানা সুবিধা মিলবে।
প্রার্থীর বয়স: ৩৫-৪৫ বছর (১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে);
৪. পদের নাম: সিকিউরিটি গার্ড
পদসংখ্যা: ৩০টি
মূল বেতন: ১৫,৫০০ টাকা। সঙ্গে বাসাভাড়া, ট্রান্সপোর্ট, মেডিকেলসহ নানা সুবিধা মিলবে।
প্রার্থীর বয়স: ১৮-৩০ বছর (১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে);
আগ্রহী প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে অথবা এখানে ক্লিক করে https://rnpl.com.bd/media/downloads/RNPL_Career_Opportunity_1Y4yi9z.pdf আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন;
আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেডের (আরএনপিএল) অনুকূলে ১ ও ২ নম্বর পদের জন্য ৫০০ এবং ৩ ও ৪ নম্বর পদের জন্য ২০০ টাকার পে-অর্ডার করতে হবে । টাকা জমার রসিদ আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে;
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল), এশিয়ান টাওয়ার (লেভেল ১০), হাউজ # ৫২, রোড # ২১, নিকুঞ্জ # ২, ঢাকা-১২২৯ ঠিকানায় আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা;
*আবেদনের যোগ্যতা, আবেদনপদ্ধতিসহ বিস্তারিত সব বিষয়ে জানতে এখানে ক্লিক করুন