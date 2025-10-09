স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন পটুয়াখালীতে চাকরি, পদ ৭৪

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন পটুয়াখালী জেলার ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে ‘হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর’ পদে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে মোট ৭৪টি শূন্য পদ পূরণ করা হবে।
পদের নাম ও সংখ্যা বিবরণ—
পদের নাম: হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৭৪টি
বেতন স্কেল: ৯৩০০–২২৪৯০/- টাকা (বেতন–ভাতার ৭৫ শতাংশ সরকার কর্তৃক এবং ২৫ শতাংশ ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদেয়।)
গ্রেড: ১৬ (জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ অথবা সমমানের জিপিএতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং কম্পিউটার টাইপিংয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ গতি থাকতে হবে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য: সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী, রিট পিটিশন মামলার পক্ষভুক্ত ইউডিসি উদ্যোক্তাগণের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে যেকোনো বিভাগ থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ অথবা সমমানের জিপিএসহ উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসংক্রান্ত তথ্য:
আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখে (২২ অক্টোবর ২০২৫) প্রার্থীর বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া:
আগ্রহী প্রার্থীদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত আবেদন ফরমে জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদন ফরম এবং লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রের নমুনা কপি পটুয়াখালী জেলার ওয়েবসাইট–এর নোটিশ বোর্ড হতে ডাউনলোড করা যাবে।
আবেদন ফি
আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ) এবং ৪০০/- (চারশত) টাকা মূল্যের ‘জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী’–এর অনুকূলে রূপালী ব্যাংক লিমিটেডের যেকোনো শাখা হতে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ডিডি (অফেরতযোগ্য) সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনপত্র অবশ্যই ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে। সরাসরি, কুরিয়ার সার্ভিস বা হাতে হাতে কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।
প্রবেশপত্র প্রাপ্তির জন্য ১০ টাকার ডাকটিকিট–সংবলিত ১০ ইঞ্চি * ৪.৫ ইঞ্চি সাইজের একটি ফেরত খাম আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ—
আবেদনপত্র ২৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর পৌঁছাতে হবে।