মিডল্যান্ড ব্যাংক
মিডল্যান্ড ব্যাংক
নিয়োগ

মিডল্যান্ড ব্যাংক নেবে প্রবেশনারি ও ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার, লাগবে না অভিজ্ঞতা

প্রথম আলো ডেস্ক

মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসিতে প্রবেশনারি অফিসার ও ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ
 ১. পদের নাম: প্রবেশনারি অফিসার
পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত

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শিক্ষাগত যোগ্যতা
 স্বীকৃত যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে। স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ এবং এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০ থাকতে হবে।
২. পদের নাম: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার
পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা—
 স্বীকৃত যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। স্নাতক/স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনতম সিজিপিএ ২.৭৫ এবং এসএসসি/সমমান ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০ থাকতে হবে।
বয়সসীমা
সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

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বেতন-ভাতা
প্রবেশনারি কর্মকর্তাদের এক বছরের প্রবেশনকালীন আকর্ষণীয় মাসিক পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। সফলভাবে প্রবেশনকাল সম্পন্নকারীদের ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী নিয়মিত ক্যাডারে নিয়োগ দেওয়া হবে।

আবেদনের নিয়ম
আবেদন অনলাইনে করতে হবে। প্রবেশনারি অফিসার https://bdjobs.com/h/details/1536032?ln=1 ও ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার https://bdjobs.com/h/details/1536040?ln=1 পদের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ
২০ অক্টোবর ২০২৬

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