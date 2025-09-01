সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ৯৩ পদে আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। মডেল ইশা
সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ৯৩ পদে আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। মডেল ইশা
নিয়োগ

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে ৯৩ পদে নিয়োগ, আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। এ বিজ্ঞপ্তিতে মোট ৯৩টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

পদের নাম, গ্রেড ও বেতন স্কেল—

১. কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৯টি

গ্রেড: ১৩

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা

২. টেকনিক্যাল সহকারী (ক্যাটালগার)

পদসংখ্যা: ১টি

গ্রেড: ১৩

বেতনস্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা

৩. সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ১টি

গ্রেড: ১৩

বেতন স্কেল : ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা

৪. পাঠকক্ষ সহকারী

পদসংখ্যা: ২টি

গ্রেড: ১৪

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা

৫. রেফারেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ৩টি

গ্রেড: ১৪

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা

৬. হিসাবরক্ষক

পদসংখ্যা: ৬টি

গ্রেড: ১৫

বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা

৭. লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ২৩টি

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

৮. লাইব্রেরি সহকারী

পদসংখ্যা: ৩টি

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

৯. ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

পদসংখ্যা: ২৩টি

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

১০. অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ১টি

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

১১. ক্যাশিয়ার

পদসংখ্যা: ১টি

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

১২. অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৪টি

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

১৩. ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ১টি

গ্রেড: ১৬

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

১৪. ডেসপাচ রাইডার

পদসংখ্যা: ১টি

গ্রেড: ১৮

বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা

১৫. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৬টি

গ্রেড: ২০

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

১৬. অফিস সহায়ক কাম-নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ৮টি

গ্রেড: ২০

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

আবেদনে বয়সসীমা

সব পদের জন্য ১ জুলাই ২০২৫ তারিখে আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীরা http://dpl.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ দিন

অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেল পাঁচটা।

আবেদন ফি

* ক্রমিক নং ১ থেকে ১৩ পর্যন্ত পদের জন্য ১১২/- টাকা (১০০/- টাকা আবেদন ফি + ১২/- টাকা সার্ভিস চার্জ)।

* ক্রমিক নং ১৪ থেকে ১৬ পর্যন্ত পদের জন্য ৫৬/- টাকা (৫০/- টাকা আবেদন ফি + ৬/- টাকা সার্ভিস চার্জ)।

* অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের) প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সব গ্রেডের পদের জন্য ৫৬/- টাকা (৫০/- টাকা আবেদন ফি + ৬/- টাকা সার্ভিস চার্জ)।

* নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ইউজার আইডিপ্রাপ্ত (User ID) প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের সময় থেকে পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবেন।

* আবেদনের বিস্তারিত তথ্য দেখুন এখানে

