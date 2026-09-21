নিয়োগ

স্বপ্নে চাকরি, বেতন ২৫ থেকে ৩০ হাজার

প্রথম আলো ডেস্ক

স্বপ্ন সুপার শপে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৩০। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, স্টোর এক্সপ্যানশন

পদসংখ্যা: ৩০

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

স্নাতক/সম্মান। ২ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা লাগবে।

বয়স

কমপক্ষে ২১ বছর।

বেতন

২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন

পূর্ণকালীন

কর্মস্থল

ঢাকা

আবেদনের নিয়ম

https://bdjobs.com/h/details/1535946?ln=1 ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

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আবেদনের শেষ তারিখ

২০ অক্টোবর ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন ঠিকানায়

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