স্বপ্নে চাকরি, বেতন ২৫ থেকে ৩০ হাজার

স্বপ্ন সুপার শপে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৩০। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ অক্টোবর ২০২৬।
পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, স্টোর এক্সপ্যানশন
পদসংখ্যা: ৩০
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
স্নাতক/সম্মান। ২ থেকে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা লাগবে।
বয়স
কমপক্ষে ২১ বছর।
বেতন
২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন
পূর্ণকালীন
কর্মস্থল
ঢাকা
আবেদনের নিয়ম
https://bdjobs.com/h/details/1535946?ln=1 ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২০ অক্টোবর ২০২৬
বিস্তারিত দেখুন ঠিকানায়।